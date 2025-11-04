Практика судов
  1. В Украине

В ЕС ищут решение для помощи Украины, пока не решен вопрос с «репарационным кредитом»

21:22, 4 ноября 2025
Валдис Домбровскис заявил, что чем дольше затягивается одобрение «репарационного кредита», тем сложнее становится ситуация.
В ЕС ищут решение для помощи Украины, пока не решен вопрос с «репарационным кредитом»
Фото: EPA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз может принять временное решение для оказания финансовой помощи Украине в 2026 году, поскольку инициатива о «репарационном кредите» за счет российских активов до сих пор не была одобрена, пишет Reuters.

«Мы изначально рассчитывали, что сможем начать предоставлять, то есть фактически перечислять средства Украине (в рамках “репарационного кредита” — ред.) уже в начале второго квартала следующего года», — сказал Домбровскис.

Чиновник подчеркнул, что чем дольше затягивается одобрение “репарационного кредита”, тем сложнее становится ситуация.

«Чем дольше мы откладываем, тем труднее это будет. Это может вызвать вопросы относительно некоторых возможных промежуточных решений и так далее», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит план Б для Украины после блокирования Бельгией репарационного кредита Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бесконтрольная антикоррупция: почему САП и НАБУ потеряли доверие

В разговоре с Наталией Мосейчук бывший прокурор САП Андрей Броневицкий объяснил, почему «независимость без ответственности» стала новой угрозой для государства.

Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду