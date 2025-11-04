В ЕС ищут решение для помощи Украины, пока не решен вопрос с «репарационным кредитом»

Валдис Домбровскис заявил, что чем дольше затягивается одобрение «репарационного кредита», тем сложнее становится ситуация.

Фото: EPA

Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз может принять временное решение для оказания финансовой помощи Украине в 2026 году, поскольку инициатива о «репарационном кредите» за счет российских активов до сих пор не была одобрена, пишет Reuters.

«Мы изначально рассчитывали, что сможем начать предоставлять, то есть фактически перечислять средства Украине (в рамках “репарационного кредита” — ред.) уже в начале второго квартала следующего года», — сказал Домбровскис.

Чиновник подчеркнул, что чем дольше затягивается одобрение “репарационного кредита”, тем сложнее становится ситуация.

«Чем дольше мы откладываем, тем труднее это будет. Это может вызвать вопросы относительно некоторых возможных промежуточных решений и так далее», — отметил он.

