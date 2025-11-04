ВРП тимчасово призначила виконувачкою обов’язків голови ДСА Ірину Галівець

Призначення діятиме один день — 6 листопада, у період відсутності керівництва ДСА.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя ухвалила рішення тимчасово покласти виконання обов’язків голови Державної судової адміністрації України на начальницю управління розпорядження державним майном ДСА України Ірину Галівець.

Як зазначено у рішенні, це призначення діятиме один день — 6 листопада — на період відсутності тимчасово виконуючого обов’язки голови ДСА та його заступника.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що 6 листопада у приміщенні Вищої ради правосуддя відбудеться психометричне тестування лідерських якостей кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.