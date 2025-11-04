ВСП временно назначил исполняющей обязанности главы ГСА Ирину Галивец

Назначение будет действовать один день — 6 ноября, в период отсутствия руководства ГСА.

Высший совет правосудия принял решение временно возложить исполнение обязанностей главы Государственной судебной администрации Украины на начальницу управления распоряжения государственным имуществом ГСА Украины Ирину Галивец.

Как указано в решении, это назначение будет действовать один день — 6 ноября — на период отсутствия временно исполняющего обязанности главы ГСА и его заместителя.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 6 ноября в помещении Высшего совета правосудия состоится психометрическое тестирование лидерских качеств кандидатов на должность главы Государственной судебной администрации.

