Програму базової соцдопомоги розширили на сім’ї з низьким рівнем доходів — як отримати гроші

В Україні стартує новий етап програми базової соціальної допомоги.

В Україні стартує новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги. Відтепер до програми долучили більше категорій громадян — зокрема, родини з низьким рівнем доходів, які раніше не були отримувачами конкретних видів соцдопомог.

Новий етап проєкту має формат бета-тестування, і вже зараз родини можуть звертатися із заявами до сервісних центрів Пенсійного фонду.

Що таке базова соціальна допомога

Програма об’єднує п’ять видів державної допомоги в одну комплексну підтримку. Замість кількох окремих виплат родина отримує єдину допомогу, розраховану на всіх членів сім’ї.

Перший етап експерименту стартував 1 липня та охоплював окремі категорії отримувачів соцвиплат. Тепер участь у програмі можуть брати всі родини, які відповідають встановленим критеріям.

Критерії, за якими базова соціальна допомога не призначається:

у сім'ї є працездатні дорослі, які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці (винятки — догляд за людиною з інвалідністю, сплата ЄСВ, втрата працездатності тощо);

хтось із членів сім'ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 000 грн (наприклад, купівля житла, авто, валюти, цінних паперів);

на банківських рахунках сім’ї більше ніж 100 000 грн або облігації на таку ж суму;

у власності сім’ї є друга квартира або будинок (винятки — житло на тимчасово окупованих територіях, зонах бойових дій або зруйноване через війну; спадщина, гуртожитки, житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — за умови, що воно не здається в оренду);

у сім’ї є більше одного автомобіля, якому менше ніж 15 років (винятки — авто, отримані через ОСЗН, для людей з інвалідністю або ті, що знищені чи перебувають у розшуку).

Розмір допомоги є індивідуальним: він прив'язаний до базової величини, яка зараз становить 4 500 грн, і розраховується як різниця між загальною сумою цієї величини для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом.

Як розраховується допомога:

100% базової величини — для першого члена сім'ї (уповноваженого представника, який подає заяву на призначення);

100% — для кожної дитини віком до 18 років, а також для людей з інвалідністю I або II групи;

70% базової величини — для кожного наступного члена сім'ї.

Для тих, хто має право на пенсію за віком або досягли 60 років, але не мають достатнього страхового стажу, розмір базової соціально допомоги розраховується пропорційно їхньому стажу:

менше 10 років — 53% від базової величини;

від 10 до 20 років — 62%;

від 20 до 30 років — 70%.

30 років і більше — 88%.

Водночас зберігається право вибору: перейти на базову соціальну допомогу або залишити ті види допомоги, які були призначені раніше.

Так, йдеться про:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Тобто, якщо заявник або хтось із членів сім'ї вже отримує одну з перелічених допомог, для оформлення базової соціальної допомоги потрібно буде відмовитися від цих виплат на користь нової.

Як оформити

Подати заяву може лише один член сім’ї, але підписати її мають усі повнолітні члени родини.

Зробити це можна:

особисто — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду;

— у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду; онлайн — через застосунок Дія (для окремих категорій отримувачів).

Заява подається у два етапи: спершу — про намір отримати допомогу, далі — про остаточне погодження розрахованої суми.

Базову соціальну допомогу призначають на шість місяців з автоматичним продовженням на період дії експерименту — до двох років.

