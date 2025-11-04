Програму базової соцдопомоги розширили на сім’ї з низьким рівнем доходів — як отримати гроші

В Україні стартує новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги. Відтепер до програми долучили більше категорій громадян — зокрема, родини з низьким рівнем доходів, які раніше не були отримувачами конкретних видів соцдопомог.
Новий етап проєкту має формат бета-тестування, і вже зараз родини можуть звертатися із заявами до сервісних центрів Пенсійного фонду.
Що таке базова соціальна допомога
Програма об’єднує п’ять видів державної допомоги в одну комплексну підтримку. Замість кількох окремих виплат родина отримує єдину допомогу, розраховану на всіх членів сім’ї.
Перший етап експерименту стартував 1 липня та охоплював окремі категорії отримувачів соцвиплат. Тепер участь у програмі можуть брати всі родини, які відповідають встановленим критеріям.
Критерії, за якими базова соціальна допомога не призначається:
Розмір допомоги є індивідуальним: він прив'язаний до базової величини, яка зараз становить 4 500 грн, і розраховується як різниця між загальною сумою цієї величини для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом.
Як розраховується допомога:
Для тих, хто має право на пенсію за віком або досягли 60 років, але не мають достатнього страхового стажу, розмір базової соціально допомоги розраховується пропорційно їхньому стажу:
Водночас зберігається право вибору: перейти на базову соціальну допомогу або залишити ті види допомоги, які були призначені раніше.
Так, йдеться про:
Тобто, якщо заявник або хтось із членів сім'ї вже отримує одну з перелічених допомог, для оформлення базової соціальної допомоги потрібно буде відмовитися від цих виплат на користь нової.
Як оформити
Подати заяву може лише один член сім’ї, але підписати її мають усі повнолітні члени родини.
Зробити це можна:
Заява подається у два етапи: спершу — про намір отримати допомогу, далі — про остаточне погодження розрахованої суми.
Базову соціальну допомогу призначають на шість місяців з автоматичним продовженням на період дії експерименту — до двох років.
