Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Программу базовой соцпомощи расширили на семьи с низким уровнем доходов — как получить деньги

18:00, 4 ноября 2025
В Украине стартует новый этап программы базовой социальной помощи.
Программу базовой соцпомощи расширили на семьи с низким уровнем доходов — как получить деньги
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине стартует новый этап экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи. Теперь к программе присоединили больше категорий граждан — в частности, семьи с низким уровнем доходов, которые ранее не получали отдельных видов соцпомощи.

Новый этап проекта имеет формат бета-тестирования, и уже сейчас семьи могут обращаться с заявлениями в сервисные центры Пенсионного фонда.

Что такое базовая социальная помощь

Программа объединяет пять видов государственной помощи в одну комплексную поддержку. Вместо нескольких отдельных выплат семья получает единую помощь, рассчитанную на всех членов семьи.

Первый этап эксперимента стартовал 1 июля и охватывал отдельные категории получателей соцвыплат. Теперь участие в программе могут принимать все семьи, которые соответствуют установленным критериям.

Критерии, по которым базовая социальная помощь не назначается:

  • в семье есть трудоспособные взрослые, которые не работают, не учатся, не занимаются предпринимательской деятельностью, не проходят военную службу и не стоят на учете в центре занятости более 3 месяцев (исключения — уход за человеком с инвалидностью, уплата ЕСВ, потеря трудоспособности и т. п.);
  • кто-то из членов семьи за последний год приобрел имущество или сделал покупку на сумму более 100 000 грн (например, покупка жилья, автомобиля, валюты, ценных бумаг);
  • на банковских счетах семьи более 100 000 грн или облигации на такую же сумму;
  • в собственности семьи есть вторая квартира или дом (исключения — жилье на временно оккупированных территориях, в зонах боевых действий или разрушенное из-за войны; наследство, общежития, жилье детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — при условии, что оно не сдается в аренду);
  • в семье есть более одного автомобиля, которому меньше 15 лет (исключения — авто, полученные через органы соцзащиты, для людей с инвалидностью, либо те, что уничтожены или находятся в розыске).

Размер помощи является индивидуальным: он привязан к базовой величине, которая сейчас составляет 4 500 грн, и рассчитывается как разница между общей суммой этой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

Как рассчитывается помощь:

  • 100% базовой величины — для первого члена семьи (уполномоченного представителя, который подает заявление на назначение);
  • 100% — для каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также для людей с инвалидностью I или II группы;
  • 70% базовой величины — для каждого следующего члена семьи.

Для тех, кто имеет право на пенсию по возрасту или достиг 60 лет, но не имеет достаточного страхового стажа, размер базовой социальной помощи рассчитывается пропорционально их стажу:

  • менее 10 лет — 53% от базовой величины;
  • от 10 до 20 лет — 62%;
  • от 20 до 30 лет — 70%;
  • 30 лет и более — 88%.

При этом сохраняется право выбора: перейти на базовую социальную помощь или оставить те виды помощи, которые были назначены ранее.

Так, речь идет о:

  • государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
  • помощи на детей одиноким матерям;
  • помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
  • временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;
  • государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

То есть, если заявитель или кто-то из членов семьи уже получает одну из перечисленных видов помощи, для оформления базовой социальной помощи необходимо будет отказаться от этих выплат в пользу новой.

Как оформить

Подать заявление может только один член семьи, но подписать его должны все совершеннолетние члены семьи.

Сделать это можно:

  • лично — в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда;
  • онлайн — через приложение Дія (для отдельных категорий получателей).

Заявление подается в два этапа: сначала — о намерении получить помощь, затем — о окончательном согласовании рассчитанной суммы.

Базовая социальная помощь назначается на шесть месяцев с автоматическим продлением на период действия эксперимента — до двух лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Минсоцполитики денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду