Программу базовой соцпомощи расширили на семьи с низким уровнем доходов — как получить деньги

В Украине стартует новый этап экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи. Теперь к программе присоединили больше категорий граждан — в частности, семьи с низким уровнем доходов, которые ранее не получали отдельных видов соцпомощи.
Новый этап проекта имеет формат бета-тестирования, и уже сейчас семьи могут обращаться с заявлениями в сервисные центры Пенсионного фонда.
Что такое базовая социальная помощь
Программа объединяет пять видов государственной помощи в одну комплексную поддержку. Вместо нескольких отдельных выплат семья получает единую помощь, рассчитанную на всех членов семьи.
Первый этап эксперимента стартовал 1 июля и охватывал отдельные категории получателей соцвыплат. Теперь участие в программе могут принимать все семьи, которые соответствуют установленным критериям.
Критерии, по которым базовая социальная помощь не назначается:
Размер помощи является индивидуальным: он привязан к базовой величине, которая сейчас составляет 4 500 грн, и рассчитывается как разница между общей суммой этой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.
Как рассчитывается помощь:
Для тех, кто имеет право на пенсию по возрасту или достиг 60 лет, но не имеет достаточного страхового стажа, размер базовой социальной помощи рассчитывается пропорционально их стажу:
При этом сохраняется право выбора: перейти на базовую социальную помощь или оставить те виды помощи, которые были назначены ранее.
Так, речь идет о:
То есть, если заявитель или кто-то из членов семьи уже получает одну из перечисленных видов помощи, для оформления базовой социальной помощи необходимо будет отказаться от этих выплат в пользу новой.
Как оформить
Подать заявление может только один член семьи, но подписать его должны все совершеннолетние члены семьи.
Сделать это можно:
Заявление подается в два этапа: сначала — о намерении получить помощь, затем — о окончательном согласовании рассчитанной суммы.
Базовая социальная помощь назначается на шесть месяцев с автоматическим продлением на период действия эксперимента — до двух лет.
