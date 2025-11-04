Программу базовой соцпомощи расширили на семьи с низким уровнем доходов — как получить деньги

В Украине стартует новый этап программы базовой социальной помощи.

В Украине стартует новый этап экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи. Теперь к программе присоединили больше категорий граждан — в частности, семьи с низким уровнем доходов, которые ранее не получали отдельных видов соцпомощи.

Новый этап проекта имеет формат бета-тестирования, и уже сейчас семьи могут обращаться с заявлениями в сервисные центры Пенсионного фонда.

Что такое базовая социальная помощь

Программа объединяет пять видов государственной помощи в одну комплексную поддержку. Вместо нескольких отдельных выплат семья получает единую помощь, рассчитанную на всех членов семьи.

Первый этап эксперимента стартовал 1 июля и охватывал отдельные категории получателей соцвыплат. Теперь участие в программе могут принимать все семьи, которые соответствуют установленным критериям.

Критерии, по которым базовая социальная помощь не назначается:

в семье есть трудоспособные взрослые, которые не работают, не учатся, не занимаются предпринимательской деятельностью, не проходят военную службу и не стоят на учете в центре занятости более 3 месяцев (исключения — уход за человеком с инвалидностью, уплата ЕСВ, потеря трудоспособности и т. п.);

кто-то из членов семьи за последний год приобрел имущество или сделал покупку на сумму более 100 000 грн (например, покупка жилья, автомобиля, валюты, ценных бумаг);

на банковских счетах семьи более 100 000 грн или облигации на такую же сумму;

в собственности семьи есть вторая квартира или дом (исключения — жилье на временно оккупированных территориях, в зонах боевых действий или разрушенное из-за войны; наследство, общежития, жилье детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — при условии, что оно не сдается в аренду);

в семье есть более одного автомобиля, которому меньше 15 лет (исключения — авто, полученные через органы соцзащиты, для людей с инвалидностью, либо те, что уничтожены или находятся в розыске).

Размер помощи является индивидуальным: он привязан к базовой величине, которая сейчас составляет 4 500 грн, и рассчитывается как разница между общей суммой этой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

Как рассчитывается помощь:

100% базовой величины — для первого члена семьи (уполномоченного представителя, который подает заявление на назначение);

100% — для каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также для людей с инвалидностью I или II группы;

70% базовой величины — для каждого следующего члена семьи.

Для тех, кто имеет право на пенсию по возрасту или достиг 60 лет, но не имеет достаточного страхового стажа, размер базовой социальной помощи рассчитывается пропорционально их стажу:

менее 10 лет — 53% от базовой величины;

от 10 до 20 лет — 62%;

от 20 до 30 лет — 70%;

30 лет и более — 88%.

При этом сохраняется право выбора: перейти на базовую социальную помощь или оставить те виды помощи, которые были назначены ранее.

Так, речь идет о:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

помощи на детей одиноким матерям;

помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;

государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

То есть, если заявитель или кто-то из членов семьи уже получает одну из перечисленных видов помощи, для оформления базовой социальной помощи необходимо будет отказаться от этих выплат в пользу новой.

Как оформить

Подать заявление может только один член семьи, но подписать его должны все совершеннолетние члены семьи.

Сделать это можно:

лично — в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда;

онлайн — через приложение Дія (для отдельных категорий получателей).

Заявление подается в два этапа: сначала — о намерении получить помощь, затем — о окончательном согласовании рассчитанной суммы.

Базовая социальная помощь назначается на шесть месяцев с автоматическим продлением на период действия эксперимента — до двух лет.

