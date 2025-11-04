Кримінальна відповідальність за хуліганство — огляд практики ККС ВС

В огляді приділено увагу визначенню об’єктивних і суб’єктивних ознак хуліганства та кваліфікації цього кримінального правопорушення.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підготував тематичний огляд актуальної практики застосування ст. 296 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за хуліганство.

В огляді приділено увагу визначенню об’єктивних і суб’єктивних ознак хуліганства; кваліфікації цього кримінального правопорушення як такого, що:

- вчинене групою осіб;

- пов'язане з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії;

- вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Огляд містить також ключові правові позиції, які матимуть значення для формування єдності судової практики щодо розмежування хуліганства та інших складів кримінальних правопорушень, зокрема проти особи, власності. Акцентовано на відмежуванні кримінального караного хуліганства від адміністративного правопорушення.

Цей огляд стане в пригоді тим, хто зацікавлений у правильному застосуванні ст. 296 КК України.

