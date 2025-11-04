Уголовная ответственность за хулиганство — обзор практики КУС ВС

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подготовил тематический обзор актуальной практики применения статьи 296 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за хулиганство.
В обзоре уделено внимание определению объективных и субъективных признаков хулиганства, а также квалификации данного преступления как такого, что:
Обзор также содержит ключевые правовые позиции, которые имеют значение для формирования единства судебной практики в части разграничения хулиганства и других составов уголовных правонарушений, в частности против личности и собственности.
Особое внимание уделено отграничению уголовно наказуемого хулиганства от административного правонарушения.
Данный обзор будет полезен тем, кто заинтересован в правильном применении статьи 296 УК Украины.
