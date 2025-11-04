Практика судов
Уголовная ответственность за хулиганство — обзор практики КУС ВС

21:44, 4 ноября 2025
В обзоре уделено внимание определению объективных и субъективных признаков хулиганства и квалификации данного уголовного правонарушения.
Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подготовил тематический обзор актуальной практики применения статьи 296 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за хулиганство.

В обзоре уделено внимание определению объективных и субъективных признаков хулиганства, а также квалификации данного преступления как такого, что:

  • совершено группой лиц;
  • сопряжено с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо другим гражданам, которые пытались прекратить хулиганские действия;
  • совершено с применением огнестрельного или холодного оружия либо иного предмета, специально приспособленного или заранее приготовленного для нанесения телесных повреждений.

Обзор также содержит ключевые правовые позиции, которые имеют значение для формирования единства судебной практики в части разграничения хулиганства и других составов уголовных правонарушений, в частности против личности и собственности.

Особое внимание уделено отграничению уголовно наказуемого хулиганства от административного правонарушения.

Данный обзор будет полезен тем, кто заинтересован в правильном применении статьи 296 УК Украины.

суд Верховный Суд судебная практика КУС ВС

