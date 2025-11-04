Новий рік без феєрверків – міста Румунії відмовляються від салютів

Констанца приєдналася до інших румунських міст, які переходять на світлові шоу заради тварин і довкілля.

Місто Констанца стало ще одним великим містом Румунії, яке відмовилося від традиційних новорічних феєрверків, щоб захистити тварин і довкілля. Про це повідомляє Digi24.

Місцева влада Констанци вирішила не проводити феєрверки в новорічну ніч через їхній негативний вплив. Феєрверки можуть викликати паніку та сильний стрес у тварин, зокрема собак, а також забруднюють повітря, зазначають фахівці з охорони навколишнього середовища.

Таке рішення підтримали й інші міста Румунії, зокрема Яси, Клуж-Напока, Брашов і Плоєшть. У більшості з них феєрверки замінять світловими шоу та виступами безпілотників.

