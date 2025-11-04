Новый год без фейерверков – города Румынии отказываются от салютов

Констанца присоединилась к другим румынским городам, которые переходят на световые шоу ради животных и окружающей среды.

Город Констанца стал еще одним крупным городом Румынии, который отказался от традиционных новогодних фейерверков, чтобы защитить животных и окружающую среду. Об этом сообщает Digi24.

Местные власти Констанцы решили не проводить фейерверки в новогоднюю ночь из-за их негативного влияния. Фейерверки могут вызвать панику и сильный стресс у животных, в частности собак, а также загрязняют воздух, отмечают специалисты по охране окружающей среды.

Такое решение поддержали и другие города Румынии, в частности Яссы, Клуж-Напока, Брашов и Плоешть. В большинстве из них фейерверки заменят световыми шоу и выступлениями беспилотников.

