У Київському СІЗО арештант вимагав 150 тисяч гривень за «спокій» співкамернику

Арештант київського СІЗО підозрюється у вимаганні 150 тисяч грн у іншого ув’язненого.

Правоохоронці викрили колишнього "смотрящего", який вимагав з утриманця Київського СІЗО 150 тисяч гривень. У таку суму зловмисник оцінив гарантію спокійного перебування арештанта в стінах слідчого ізолятора. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Дії чоловіка кваліфіковано як вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчинене повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Встановлено, що підозрюваний, щодо якого розглядається кримінальне провадження за вчинення розбою, погрожував створити іншому арештанту нестерпні умови перебування у СІЗО. За свій спокій чоловік мав заплатити 150 тис. грн.

Правоохоронці задокументували перерахування частини грошей від потерпілого на банківську картку, яка належала одному з близьких родичів підозрюваного.

