В Киевском СИЗО арестант требовал 150 тысяч гривен за «спокойствие» сокамерника

23:12, 4 ноября 2025
Арестант киевского СИЗО подозревается в требовании 150 тысяч гривен у другого заключенного.
Правоохранители разоблачили бывшего "смотрящего", требовавшего с арестанта Киевского СИЗО 150 тысяч гривен. В подобную сумму злоумышленник оценил гарантию спокойного пребывания арестанта в стенах следственного изолятора. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Действия мужчины квалифицированы как вымогательство с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное повторно, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Установлено, что подозреваемый, в отношении которого рассматривается уголовное производство по совершению разбоя, угрожал создать другому арестанту невыносимые условия пребывания в СИЗО. За свое спокойствие мужчина должен был заплатить 150 тыс. грн.

Правоохранители задокументировали перечисление части денег от потерпевшего на банковскую карточку, которая принадлежала одному из близких родственников подозреваемого. 

