Сервісні центри МВС нагадали: реєстрація авто — так, розрахунки — ні

У центрах можна укласти договір і зареєструвати транспортний засіб, але фінансові розрахунки проводяться лише між продавцем і покупцем.

Головний сервісний центр МВС звернувся до громадян із роз’ясненням щодо процедури купівлі-продажу автомобіля. У відомстві наголошують, що сервісний центр є місцем для укладення договору та реєстрації транспортного засобу, але не бере участі у фінансових розрахунках між продавцем і покупцем.

Під час оформлення угоди часто виникає питання: де саме провести оплату за авто? У МВС нагадують, що розрахунки відбуваються виключно за домовленістю сторін — центр не приймає гроші, не контролює оплату та не виступає посередником у фінансових операціях.

Фахівці радять заздалегідь узгодити умови розрахунку — готівковий чи безготівковий спосіб, місце і час передачі коштів — та зберігати підтвердження оплати, щоб уникнути непорозумінь.

