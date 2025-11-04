Практика судів
  1. В Україні

Сервісні центри МВС нагадали: реєстрація авто — так, розрахунки — ні

23:25, 4 листопада 2025
У центрах можна укласти договір і зареєструвати транспортний засіб, але фінансові розрахунки проводяться лише між продавцем і покупцем.
Сервісні центри МВС нагадали: реєстрація авто — так, розрахунки — ні
Головний сервісний центр МВС звернувся до громадян із роз’ясненням щодо процедури купівлі-продажу автомобіля. У відомстві наголошують, що сервісний центр є місцем для укладення договору та реєстрації транспортного засобу, але не бере участі у фінансових розрахунках між продавцем і покупцем.

Під час оформлення угоди часто виникає питання: де саме провести оплату за авто? У МВС нагадують, що розрахунки відбуваються виключно за домовленістю сторін — центр не приймає гроші, не контролює оплату та не виступає посередником у фінансових операціях.

Фахівці радять заздалегідь узгодити умови розрахунку — готівковий чи безготівковий спосіб, місце і час передачі коштів — та зберігати підтвердження оплати, щоб уникнути непорозумінь.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

