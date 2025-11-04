Сервисные центры МВД напомнили: регистрация авто — да, расчеты — нет

В центрах можно заключить договор и зарегистрировать транспортное средство, но финансовые расчеты производятся только между продавцом и покупателем.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный сервисный центр МВД обратился к гражданам с разъяснением относительно процедуры купли-продажи автомобиля. В ведомстве подчеркнули, что сервисный центр является местом для заключения договора и регистрации транспортного средства, но не принимает участия в финансовых расчетах между продавцом и покупателем.

Во время оформления сделки часто возникает вопрос: где именно провести оплату за авто? В МВД напоминают, что расчеты происходят исключительно по договоренности сторон — центр не принимает деньги, не контролирует оплату и не выступает посредником в финансовых операциях.

Специалисты советуют заранее согласовать условия расчета — наличный или безналичный способ, место и время передачи средств — и сохранять подтверждение оплаты, чтобы избежать недоразумений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.