«Запас міцності вичерпано»: металурги б’ють на сполох щодо можливого підвищення тарифів Укренерго

22:36, 4 листопада 2025
Голова Федерації металургів попередив про зупинку підприємств і втрату кадрів.
Постійне зростання тарифів на електроенергію, яке проводить НЕК «Укренерго», може призвести до зникнення промисловості в Україні. Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

Він зазначив, що енергоємні підприємства вже вичерпали свій запас міцності, і чергове підвищення тарифів зробить їхню діяльність економічно невигідною. «Це вже не питання конкурентоспроможності, а питання, чи залишиться промисловість в Україні взагалі. «Укренерго» зручно перекладати проблеми на бізнес, не дбаючи про власну ефективність. Але запас міцності енергоємного виробництва давно вичерпано», — підкреслив Біленький.

За його словами, наслідки такої політики матимуть системний характер: зупинка заводів, скорочення робочих місць, зменшення податкових надходжень і валютної виручки від експорту. «Зупинити промислове підприємство набагато легше, ніж потім відновити його роботу. Ми ризикуємо втратити головне — кадровий потенціал. Якщо зараз економіка ще тримається завдяки міжнародній підтримці, то після війни втрачене буде неможливо надолужити», — попередив він.

Біленький закликав владу уникати необґрунтованих рішень щодо підвищення тарифів і наголосив, що ефективність державних енергетичних компаній має забезпечуватися внутрішніми реформами, а не тиском на промисловість, яка залишається основою економіки України.

