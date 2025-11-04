«Запас прочности исчерпан»: металлурги бьют тревогу по поводу возможного повышения тарифов Укрэнерго

Председатель Федерации металлургов предупредил об остановке предприятий и потере кадров.

Постоянный рост тарифов на электроэнергию, который проводит НЭК «Укрэнерго», может привести к исчезновению промышленности в Украине. Об этом заявил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Он отметил, что энергоемкие предприятия уже исчерпали свой запас прочности, и очередное повышение тарифов сделает их деятельность экономически невыгодной. «Это уже не вопрос конкурентоспособности, а вопрос, останется ли промышленность в Украине вообще. «Укрэнерго» удобно перекладывать проблемы на бизнес, не заботясь о собственной эффективности. Но запас прочности энергоемкого производства давно исчерпан», — подчеркнул Биленький.

По его словам, последствия такой политики будут иметь системный характер: остановка заводов, сокращение рабочих мест, уменьшение налоговых поступлений и валютной выручки от экспорта. «Остановить промышленное предприятие гораздо легче, чем потом восстановить его работу. Мы рискуем потерять главное — кадровый потенциал. Если сейчас экономика еще держится благодаря международной поддержке, то после войны утраченное будет невозможно наверстать», — предупредил он.

Беленький призвал власти избегать необоснованных решений по повышению тарифов и подчеркнул, что эффективность государственных энергетических компаний должна обеспечиваться внутренними реформами, а не давлением на промышленность, которая остается основой экономики Украины.

