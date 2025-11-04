Міносвіти оновило вимоги до електронних додатків до підручників

Зміни стосуються доступності, інтерактивності та підтримки осіб з особливими потребами.

Міносвіти внесло зміни до Вимог до інтерактивного електронного додатка до підручника на основі досвіду видавництв і фахівців Українського інституту розвитку освіти, отриманого під час розроблення та експертизи е-додатків.

Оновлення включають уточнення технічних параметрів мультимедійних елементів, вимоги до інтерактивності, адаптивності контенту та можливості використання без підключення до інтернету. Також визначено правила розміщення навігаційних елементів, використання звуку та відео, а також забезпечення зручності роботи на різних пристроях.

Як зазначили в Міносвіти, особливу увагу приділено електронним додаткам для осіб з особливими освітніми потребами. Такі додатки розроблятимуть паралельно з підручниками, вони мають відповідати стандарту ДСТУ «Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ» і враховувати рекомендації педагогів спеціальних та інклюзивних закладів освіти.

