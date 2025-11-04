Минобразования обновило требования к электронным приложениям к учебникам

Изменения касаются доступности, интерактивности и поддержки лиц с особыми потребностями.

Минобразования внесло изменения в Требования к интерактивному электронному приложению к учебнику на основе опыта издательств и специалистов Украинского института развития образования, полученного при разработке и экспертизе электронных приложений.

Обновления включают уточнение технических параметров мультимедийных элементов, требования к интерактивности, адаптивности контента и возможности использования без подключения к интернету. Также определены правила размещения навигационных элементов, использования звука и видео, а также обеспечения удобства работы на различных устройствах.

Как отметили в Минобразования, особое внимание уделено электронным приложениям для лиц с особыми образовательными потребностями. Такие приложения будут разрабатываться параллельно с учебниками, они должны соответствовать стандарту ДСТУ «Требования к доступности продуктов и услуг ИКТ» и учитывать рекомендации педагогов специальных и инклюзивных учебных заведений.

