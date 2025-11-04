Практика судів
  1. Суд інфо

Двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Закарпатському апеляційному суді та один в Чернігівському — ВККС

21:01, 4 листопада 2025
Загалом ВККС провела співбесіди з 22 кандидатами на посаду судді в Чернігівський апеляційний суд та з 30 кандидатами - в Закарпатський апеляційний суд.
Двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Закарпатському апеляційному суді та один в Чернігівському — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 3 листопада у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності трьох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Сова Вікторія Вікторівна та Левчук Віта Віталіївна визнані такими, що підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Закарпатському апеляційному суді.

В Чернігівському апеляційному суді здатність здійснювати правосуддя підтвердила Разгуляєва Олександра Володимирівна.

У ВККС додали, що загалом проведено співбесіди з 22 кандидатами на посаду судді в Чернігівський апеляційний суд: 9 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 4 кандидатів – не підтвердили, з 9 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

На посаду судді в Закарпатський апеляційний суд співбесіди проведені із 30 кандидатами: 17 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 5 кандидатів – не підтвердили, з 8 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду