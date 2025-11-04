Двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Закарпатському апеляційному суді та один в Чернігівському — ВККС

Загалом ВККС провела співбесіди з 22 кандидатами на посаду судді в Чернігівський апеляційний суд та з 30 кандидатами - в Закарпатський апеляційний суд.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 3 листопада у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності трьох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Сова Вікторія Вікторівна та Левчук Віта Віталіївна визнані такими, що підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Закарпатському апеляційному суді.

В Чернігівському апеляційному суді здатність здійснювати правосуддя підтвердила Разгуляєва Олександра Володимирівна.

У ВККС додали, що загалом проведено співбесіди з 22 кандидатами на посаду судді в Чернігівський апеляційний суд: 9 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 4 кандидатів – не підтвердили, з 9 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

На посаду судді в Закарпатський апеляційний суд співбесіди проведені із 30 кандидатами: 17 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 5 кандидатів – не підтвердили, з 8 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

