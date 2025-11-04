Двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в Закарпатском апелляционном суде и один в Черниговском — ВККС

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) 3 ноября в пленарном составе было рассмотрено вопрос о подтверждении способности трёх кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном общем суде. Об этом сообщила ВККС.
По результатам квалификационного оценивания Сова Виктория Викторовна и Левчук Вита Витальевна признаны такими, что подтвердили способность осуществлять правосудие в Закарпатском апелляционном суде.
В Черниговском апелляционном суде способность осуществлять правосудие подтвердила Разгуляева Александра Владимировна.
Во ВККС добавили, что в целом проведено собеседования с 22 кандидатами на должность судьи в Черниговский апелляционный суд:
– 9 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;
– 4 кандидата не подтвердили;
– с 9 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.
На должность судьи в Закарпатский апелляционный суд собеседования проведены с 30 кандидатами:
– 17 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие;
– 5 кандидатов не подтвердили;
– с 8 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.
