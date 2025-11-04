Українці подали до ЄСПЛ майже 10 тисяч позовів проти Росії — Галущенко

ЄСПЛ розгляне скарги українців на Росію за злочини на окупованих територіях.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр юстиції України Герман Галущенко заявив, що в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) зареєстровано близько 10 тисяч індивідуальних заяв від громадян України проти Росії. Про це він розповів в ефірі телепрограми, відповідаючи на запитання про розгляд таких справ.

За словами Галущенка, у ЄСПЛ є чотири міждержавні справи проти Росії, з яких у двох уже ухвалені історичні рішення. Суд визнав контроль Росії над окупованими територіями України, зокрема Кримом і східними регіонами з 2014 року, а також територіями, захопленими після повномасштабного вторгнення 2022 року, та порушення прав людини на цих територіях. «це відкриває шлях до можливості подання індивідуальних заяв від громадян з цілої категорії справ, зокрема, що стосується тих злочинів, які були вчинені на окупованій частині України. На сьогодні в суді вже таких заяв майже 10 тисяч. Вони почнуть розглядатися саме тому, що вже встановлена відповідальність суверена. У цьому випадку відповідальність суверена дає можливість не доводити факт порушення прав», — пояснив міністр.

Галущенко також зазначив, що держава надає підтримку громадянам у підготовці та супроводі таких заяв для подання до ЄСПЛ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.