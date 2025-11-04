Практика судів
  1. В Україні

Українці подали до ЄСПЛ майже 10 тисяч позовів проти Росії — Галущенко

22:00, 4 листопада 2025
ЄСПЛ розгляне скарги українців на Росію за злочини на окупованих територіях.
Українці подали до ЄСПЛ майже 10 тисяч позовів проти Росії — Галущенко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр юстиції України Герман Галущенко заявив, що в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) зареєстровано близько 10 тисяч індивідуальних заяв від громадян України проти Росії. Про це він розповів в ефірі телепрограми, відповідаючи на запитання про розгляд таких справ.

За словами Галущенка, у ЄСПЛ є чотири міждержавні справи проти Росії, з яких у двох уже ухвалені історичні рішення. Суд визнав контроль Росії над окупованими територіями України, зокрема Кримом і східними регіонами з 2014 року, а також територіями, захопленими після повномасштабного вторгнення 2022 року, та порушення прав людини на цих територіях. «це відкриває шлях до можливості подання індивідуальних заяв від громадян з цілої категорії справ, зокрема, що стосується тих злочинів, які були вчинені на окупованій частині України. На сьогодні в суді вже таких заяв майже 10 тисяч. Вони почнуть розглядатися саме тому, що вже встановлена відповідальність суверена. У цьому випадку відповідальність суверена дає можливість не доводити факт порушення прав», — пояснив міністр.

Галущенко також зазначив, що держава надає підтримку громадянам у підготовці та супроводі таких заяв для подання до ЄСПЛ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд росія ЄСПЛ скарги Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду