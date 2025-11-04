Украинцы подали в ЕСПЧ почти 10 тысяч исков против России — Галущенко

ЕСПЧ рассмотрит жалобы украинцев на Россию за преступления на оккупированных территориях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр юстиции Украины Герман Галущенко заявил, что в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировано около 10 тысяч индивидуальных заявлений от граждан Украины против России. Об этом он рассказал в эфире телепрограммы, отвечая на вопрос о рассмотрении таких дел.

По словам Галущенко, в ЕСПЧ есть четыре межгосударственных дела против России, из которых в двух уже приняты исторические решения. Суд признал контроль России над оккупированными территориями Украины, в частности Крымом и восточными регионами с 2014 года, а также территориями, захваченными после полномасштабного вторжения 2022 года, и нарушение прав человека на этих территориях. «Это открывает путь к возможности подачи индивидуальных заявлений от граждан по целой категории дел, в частности, касающихся тех преступлений, которые были совершены на оккупированной части Украины. На сегодняшний день в суде уже почти 10 тысяч таких заявлений. Они начнут рассматриваться именно потому, что уже установлена ответственность суверена. В этом случае ответственность суверена дает возможность не доказывать факт нарушения прав», — пояснил министр.

Галущенко также отметил, что государство оказывает поддержку гражданам в подготовке и сопровождении таких заявлений для подачи в ЕСПЧ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.