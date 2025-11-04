Рада прийняла за основу законопроект щодо локалізації в публічних та оборонних закупівлях

14:18, 4 листопада 2025
Депутати підтримали за основу зміни до законодавства про публічні закупівлі.
Верховна Рада прийняла за основу законопроект про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких законодавчих актів України щодо місцевої складової (локалізації) в публічних та оборонних закупівлях №13392.
Законопроект передбачає посилення контролю за ступенем локалізації виробництва при здійсненні публічних закупівель, усунення недоліків в практичній реалізації вимог Закону України "Про публічні закупівлі".
Як писала «Судово-юридична газета», законопроектом пропонується передбачити:
- тимчасово, до 31 грудня 2032 року, для здійснення закупівлі певних товарів, вартість яких у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, встановити вимогу що замовник здійснює закупівлю цих товарів виключно, якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує відсоток локалізації з поетапним його збільшенням, та встановити вимогу щоб такий товар був включений до переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва безпосередньо його виробником;
- до перехідних положень закону про оборонні закупівлі пропонується увести норму, за якою тимчасово, на період дії воєнного стану та протягом 5 років з дня його завершення, встановлюються особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 1 млн грн;
- обовʼязок Уповноваженого органу формувати та вести перелік товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який оприлюднюється на його веб-порталі, а також додаткові функції Уповноваженого органу;
- створення комісії з питань забезпечення формування та ведення переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва та відповідності інформації, що міститься у ньому, та її повноваження;
- окремі винятки щодо товарів, країнами походження яких є учасники відповідних міжнародних договорів, лише за наявності передбачених законодавством документів, що підтверджують країну походження товарів;
- вимогу щодо зазначення у тендерній документації відповідності ступеня локалізації виробництва, та щодо надання учасниками закупівель інформації, а також підтвердних документів щодо ступеня локалізації виробництва, а також обовʼязок замовника відхиляти тендерну пропозицію при порушенні цих вимог та невідповідності ступеню локалізації виробництва; - додаткові підстави для прийняття органами державного фінансового контролю рішення про початок моніторингу;
- включення до істотних умов договору положення про застосування до постачальника штрафу у розмірі не менше 25% ціни договору, який стягується на користь замовника в разі, якщо товар, який було поставлено відповідно до такого договору, не відповідає ступеню локалізації;
- визначення формули обчислення державним замовником під час оцінки пропозицій учасників процедур закупівель ціни товарів, внесених до переліку локалізованих товарів та умови застосування такої формули;
- встановлення механізму визначення питомої ваги критерію оцінки пропозиції учасника закупівлі локалізація виробництва залежно від ступеню локалізації виробництва товару (товарів), що є предметом закупівлі, з урахуванням розподілу питомої ваги.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.