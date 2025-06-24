У Раді зареєстрували законопроект щодо локалізації в публічних та оборонних закупівлях

08:00, 24 червня 2025
Дмитро Наталуха, Давид Арахамія, Олександр Завітневич та інші зареєстрували законопроект про внесення змін до законів про публічні закупівлі та про оборонні закупівлі.
Група народних депутатів, серед яких Дмитро Наталуха, Давид Арахамія, Олександр Завітневич та інші зареєстрували у парламенті законопроект 13392, яким передбачені зміни щодо місцевої складової (локалізації) в публічних та оборонних закупівлях.
Законопроектом, пропонується передбачити:
- тимчасово, до 31 грудня 2032 року, для здійснення закупівлі певних товарів, вартість яких у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, встановити вимогу що замовник здійснює закупівлю цих товарів виключно, якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує відсоток локалізації з поетапним його збільшенням, та встановити вимогу щоб такий товар був включений до переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва безпосередньо його виробником;
- до перехідних положень закону про оборонні закупівлі пропонується увести норму, за якою тимчасово, на період дії воєнного стану та протягом 5 років з дня його завершення, встановлюються особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 1 млн грн;
- обовʼязок Уповноваженого органу формувати та вести перелік товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який оприлюднюється на його веб-порталі, а також додаткові функції Уповноваженого органу;
- створення комісії з питань забезпечення формування та ведення переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва та відповідності інформації, що міститься у ньому, та її повноваження;
- окремі винятки щодо товарів, країнами походження яких є учасники відповідних міжнародних договорів, лише за наявності передбачених законодавством документів, що підтверджують країну походження товарів;
- вимогу щодо зазначення у тендерній документації відповідності ступеня локалізації виробництва, та щодо надання учасниками закупівель інформації, а також підтвердних документів щодо ступеня локалізації виробництва, а також обовʼязок замовника відхиляти тендерну пропозицію при порушенні цих вимог та невідповідності ступеню локалізації виробництва; - додаткові підстави для прийняття органами державного фінансового контролю рішення про початок моніторингу;
- включення до істотних умов договору положення про застосування до постачальника штрафу у розмірі не менше 25% ціни договору, який стягується на користь замовника в разі, якщо товар, який було поставлено відповідно до такого договору, не відповідає ступеню локалізації;
- визначення формули обчислення державним замовником під час оцінки пропозицій учасників процедур закупівель ціни товарів, внесених до переліку локалізованих товарів та умови застосування такої формули;
- встановлення механізму визначення питомої ваги критерію оцінки пропозиції учасника закупівлі локалізація виробництва залежно від ступеню локалізації виробництва товару (товарів), що є предметом закупівлі, з урахуванням розподілу питомої ваги.
Як зазначають депутати, аналіз 5172 публічних закупівель, що відбулися протягом серпня 2023 – квітня 2024 років продукції, що підпадає під вимоги локалізації, на загальну суму 39,8 млрд грн, дав можливість виявити, що 2054 (або близько 39,7%) з них відбулися з порушенням законодавства у сфері публічних закупівель із дотримання вимог щодо ступеня локалізації.
Так, у період з січня по квітнень 2024 р. відповідна кількість закупівель склала всього 1216, з яких у 368 – виявлені ознаки порушень. Із загальної кількості порушень – 83% припадають на закупівлі вітчизняної продукції, в ході яких мали місце такі процедурні порушення, як відсутність зі сторони замовника вимог до постачальника надати необхідні документи, які підтверджують наявний рівень ступеня локалізації, та/або ненадання постачальником фактичної калькуляції відповідних витрат. У решті 17% випадків мали місце випадки закупівлі товарів, які не відповідають встановленим законодавством критеріям локалізації. Такі випадки охоплюють закупівлі товарів, не включених до Переліку, а також тих, які включені до нього у спосіб, коли товар (зазвичай імпортний) до Переліку вноситься безпосередньо не виробником і при цьому вказується фіктивний рівень локалізації.
Автор: Наталя Мамченко
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