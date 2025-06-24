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У Раді зареєстрували законопроект щодо локалізації в публічних та оборонних закупівлях

08:00, 24 червня 2025
Дмитро Наталуха, Давид Арахамія, Олександр Завітневич та інші зареєстрували законопроект про внесення змін до законів про публічні закупівлі та про оборонні закупівлі.
У Раді зареєстрували законопроект щодо локалізації в публічних та оборонних закупівлях
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Група народних депутатів, серед яких Дмитро Наталуха, Давид Арахамія, Олександр Завітневич та інші зареєстрували у парламенті законопроект 13392, яким передбачені зміни щодо місцевої складової (локалізації) в публічних та оборонних закупівлях.

Законопроектом, пропонується передбачити:

  • тимчасово, до 31 грудня 2032 року, для здійснення закупівлі певних товарів, вартість яких у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, встановити вимогу що замовник здійснює закупівлю цих товарів виключно, якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує відсоток локалізації з поетапним його збільшенням, та встановити вимогу щоб такий товар був включений до переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва безпосередньо його виробником;
  • до перехідних положень закону про оборонні закупівлі пропонується увести норму, за якою тимчасово, на період дії воєнного стану та протягом 5 років з дня його завершення, встановлюються особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 1 млн грн;
  • обовʼязок Уповноваженого органу формувати та вести перелік товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який оприлюднюється на його веб-порталі, а також додаткові функції Уповноваженого органу;
  • створення комісії з питань забезпечення формування та ведення переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва та відповідності інформації, що міститься у ньому, та її повноваження;
  • окремі винятки щодо товарів, країнами походження яких є учасники відповідних міжнародних договорів, лише за наявності передбачених законодавством документів, що підтверджують країну походження товарів;
  • вимогу щодо зазначення у тендерній документації відповідності ступеня локалізації виробництва, та щодо надання учасниками закупівель інформації, а також підтвердних документів щодо ступеня локалізації виробництва, а також обовʼязок замовника відхиляти тендерну пропозицію при порушенні цих вимог та невідповідності ступеню локалізації виробництва; - додаткові підстави для прийняття органами державного фінансового контролю рішення про початок моніторингу;
  • включення до істотних умов договору положення про застосування до постачальника штрафу у розмірі не менше 25% ціни договору, який стягується на користь замовника в разі, якщо товар, який було поставлено відповідно до такого договору, не відповідає ступеню локалізації;
  • визначення формули обчислення державним замовником під час оцінки пропозицій учасників процедур закупівель ціни товарів, внесених до переліку локалізованих товарів та умови застосування такої формули;
  • встановлення механізму визначення питомої ваги критерію оцінки пропозиції учасника закупівлі локалізація виробництва залежно від ступеню локалізації виробництва товару (товарів), що є предметом закупівлі, з урахуванням розподілу питомої ваги.

Як зазначають депутати, аналіз 5172 публічних закупівель, що відбулися протягом серпня 2023 – квітня 2024 років продукції, що підпадає під вимоги локалізації, на загальну суму 39,8 млрд грн, дав можливість виявити, що 2054 (або близько 39,7%) з них відбулися з порушенням законодавства у сфері публічних закупівель із дотримання вимог щодо ступеня локалізації.

Так, у період з січня по квітнень 2024 р. відповідна кількість закупівель склала всього 1216, з яких у 368 – виявлені ознаки порушень. Із загальної кількості порушень – 83% припадають на закупівлі вітчизняної продукції, в ході яких мали місце такі процедурні порушення, як відсутність зі сторони замовника вимог до постачальника надати необхідні документи, які підтверджують наявний рівень ступеня локалізації, та/або ненадання постачальником фактичної калькуляції відповідних витрат. У решті 17% випадків мали місце випадки закупівлі товарів, які не відповідають встановленим законодавством критеріям локалізації. Такі випадки охоплюють закупівлі товарів, не включених до Переліку, а також тих, які включені до нього у спосіб, коли товар (зазвичай імпортний) до Переліку вноситься безпосередньо не виробником і при цьому вказується фіктивний рівень локалізації.

Автор: Наталя Мамченко

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