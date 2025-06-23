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Іран запустив ракети по базах США у Катарі, відео

19:48, 23 червня 2025
Іран запустив перші 6 ракет у бік баз США в Катарі.
Іран запустив ракети по базах США у Катарі, відео
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Іран запустив перші 6 ракет по базах США у Катарі. Звуки вибухів чутно в місті Доха.

Іранське державне телебачення IRIB повідомляє про початок операції «Башарат аль-Фатх» проти американських баз.

Станом на зараз Іран продовжує запускати ракети.

На американській базі "Айн-Аль-Асад" в Іраку активували систему ППО через загрозу можливого нападу.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп терміново скликав свою команду з національної безпеки в Білий дім на тлі загрози ударів зі сторони Ірану. 

Катар, ОАЕ та Саудівська Аравія закривають свій повітряний простір. 

Винищувачі Франції та Британії піднялися в небо над регіоном Близького Сходу.

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