Иран запустил ракеты по базам США в Катаре, видео

Иран запустил первые 6 ракет в сторону баз США в Катаре.

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Иран запустил первые 6 ракет по базам США в Катаре. Звуки взрывов слышны в Дохе.

Иранское государственное телевидение IRIB сообщает о начале операции Башарат аль-Фатх против американских баз.

По состоянию на данный момент Иран продолжает запускать ракеты.

На американской базе "Айн-Аль-Асад" в Ираке активировали систему ПВО из-за угрозы возможного нападения.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп срочно созывает свою команду по национальной безопасности в Белый дом на фоне угроз за стороны Ирана.

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