Иран готовит масштабную атаку на базы США: Трамп созывает Совет нацбезопасности

Истребители Франции и Британии поднялись в небо над регионом Ближнего Востока в готовности к перехвату иранских ракет.

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Иран готовит масштабную атаку на базы США на Ближнем Востоке. В этой связи президент США Дональд Трамп срочно созывает свою команду по национальной безопасности в Белый дом.

По данным американских СМИ, Иран готовится нанести удар по авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия закрывают свое воздушное пространство.

Тем временем истребители Франции и Британии поднялись в небо над регионом Ближнего Востока в готовности к перехвату иранских ракет.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выступил с экстренным обращением из Белого дома, в котором объявил об успешных ударах по ключевым ядерным объектам Ирана. По его словам, эти цели были «полностью и безвозвратно уничтожены».

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