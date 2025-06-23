Іран готує масштабну атаку на бази США: Трамп скликає Раду нацбезпеки

Винищувачі Франції та Британії піднялися в небо над регіоном Близького Сходу в готовності до перехоплення іранських ракет.

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Іран готує масштабну атаку на бази США на Близькому Сході. У зв’язку з цим президент США Дональд Трамп терміново скликає свою команду з національної безпеки в Білий дім.

За даними американських ЗМІ, Іран готується завдати удару по авіабазі Аль-Удейд у Катарі.

Катар, ОАЕ та Саудівська Аравія закривають свій повітряний простір.

Тим часом винищувачі Франції та Британії піднялися в небо над регіоном Близького Сходу в готовності до перехоплення іранських ракет.

Нагадаємо, що Дональд Трамп виступив із терміновим зверненням з Білого дому, у якому оголосив про успішні удари по ключових ядерних об’єктах Ірану. За його словами, ці цілі були «повністю і безповоротно знищені».

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