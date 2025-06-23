З цим словом не слід поводитися так недбало, — Трамп відповів на ядерні погрози Медведєва

Трамп відповів на ядерні погрози Медведєву, попередивши, що до питань ядерної зброї не можна легко ставитись.

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Президент США Дональд Трамп відреагував на заяви заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медвєдєва, який натякнув на постачання ядерної зброї Ірану.

"Чи правильно я почув, що колишній президент Росії Медведєв легковажно кидаючись "N-словом" (Nuclear), сказав, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки до Ірану? Він дійсно так сказав, чи це лише плід моєї уяви? Якщо це дійсно так, і якщо це підтвердиться, будь ласка, дайте мені знати НЕГАЙНО. До слова на букву "N" не можна ставитися так недбало. Мабуть, саме тому Путін "босс", - написав Трамп у своїй соцмережі.

Також президент США згадав нещодавні удари США по Ірану, підкресливши, що американські ядерні підводні човни — "найпотужніша і найсмертельніша зброя, яка коли-небудь створена". За словами Трампа, під час останньої операції 30 крилатих ракет Tomahawk було випущено із субмарин і "всі 30 потрапили точно в ціль".

Зазначимо, що напередодні Медведєв опублікував пост із критикою ударів США по Ірану. На його думку, американська операція "не досягла своєї мети", Іран з неї вийде "сильнішим", а "низка країн готова безпосередньо направити Ірану свій ядерний боєкомплект".

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