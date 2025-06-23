С этим словом не следует обращаться так небрежно, — Трамп ответил на ядерные угрозы Медведева

Трамп ответил на ядерные угрозы Медведеву, предупредив, что к вопросам ядерного оружия нельзя легко относиться.

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, намекнувшего на поставки ядерного оружия Ирану.

"Правильно ли я услышал, что бывший президент России Медведев легкомысленно бросаясь "N-словом" (Nuclear! [англ. ядерным]), сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки в Иран? Он действительно так сказал, то ли это только плод моего воображения? нельзя относиться так небрежно.

Также президент США вспомнил недавние удары США по Ирану, подчеркнув, что американские ядерные подлодки — "самое мощное и самое смертельное оружие, которое когда-либо создано". По словам Трампа, в ходе последней операции 30 крылатых ракет Tomahawk были выпущены из субмарин и "все 30 попали точно в цель".

Отметим, что накануне Медведев обнародовал пост с критикой ударов США по Ирану. По его мнению, американская операция "не достигла своей цели", Иран из нее получится "сильнее", а "ряд стран готов напрямую направить Ирану свой ядерный боекомплект".

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