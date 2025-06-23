Исполнилась третья годовщина получения Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС – Ольга Стефанишина

«Мы должны действовать как страна-кандидат, а это означает научиться мыслить шире Соглашения об ассоциации или категорий «списков реформ», – подчеркнула Ольга Стефанишина.

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Нужно научиться мыслить шире Соглашения об ассоциации или категорий «списков реформ». Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина по случаю третьей годовщины получения Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

«Три года назад, 23 июня 2022 года, Украина вошла в новую политическую реальность. 27 лидеров стран-членов ЕС официально признали нас частью европейской семьи – мы получили статус кандидата на членство в ЕС. А ровно через два года, 25 июня, официально стартовали переговоры», – отметила она.

По ее словам, несмотря на войну, Украина продолжает демонстрировать свою состоятельность.

«В то же время за это время ЕС значительно изменился. Несмотря на то, что расширение является закрепленной целью ЕС, сегодня основная часть нашей работы – это не утонуть в бюрократии, 24/7 держать государства ЕС и Еврокомиссию в едином информационном поле, предотвращать манипуляции в отношении нашего государства и не допускать, чтобы нас затянули во внутренние политические процессы», – подчеркнула вице-премьер.

«Венгрия достаточно далеко продвинулась в торговле «вето», что имеет один-единственный результат: венгерское правительство пугает своих граждан Евросоюзом и Украиной, разворачивается кампания против самого содержания ценностей. Одновременно в угоду Москве успешно выхолащивается каждый новый санкционный пакет.

За эти три года я осознала несколько важных вещей:

В центре переговорного процесса (как и всех процессов в ЕС) – консенсус, который означает, что все немного недовольны результатом, но результат есть.

Предел возможного там, где мы его сами определяем. Амбициозность и мобилизация Украины вдохнули новую жизнь в процесс расширения, и мы в значительной степени определяем, каким он будет.

Процесс расширения, как и переговоры, часто иррационален, что не умаляет важности правил и процедур.

Мы должны действовать как страна-кандидат. А это означает научиться мыслить шире Соглашения об ассоциации или категорий «списков реформ».

Подготовка и системная работа, в частности изучение опыта других, являются основой нашего успеха.

Наша сила – в конкретных действиях и умении работать вместе на результат», – подчеркнула Ольга Стефанишина.

Автор: Наталя Мамченко

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