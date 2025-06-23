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Виповнилася третя річниця здобуття Україною статусу країни-кандидата на членство в ЄС — Ольга Стефанішина

18:49, 23 червня 2025
«Маємо діяти як країна-кандидат, а це означає навчитися мислити ширше Угоди про асоціацію чи категорій «списків реформ» - підкреслила Ольга Стефанішина.
Виповнилася третя річниця здобуття Україною статусу країни-кандидата на членство в ЄС — Ольга Стефанішина
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Потрібно навчитися мислити ширше Угоди про асоціацію чи категорій «списків реформ». Про це заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина з нагоди третьої річниці здобуття Україною статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

«Три роки тому, 23 червня 2022 року, Україна увійшла в нову політичну реальність. 27 лідерів країн-членів ЄС офіційно визнали нас частиною європейської родини – ми отримали статус кандидата на членство в ЄС. А рівно через два роки, 25 червня, офіційно стартували перемовини», зазначила вона.  

За її словами, незважаючи на війну, Україна продовжує демонструвати свою спроможність.

«Водночас за цей час ЄС значно змінився. Попри те, що розширення є закріпленою ціллю ЄС, сьогодні основна частина нашої роботи – це не потонути в бюрократії, 24/7 тримати держави ЄС та Єврокомісію в єдиному інформаційному полі, запобігати маніпуляціям щодо нашої держави та не допускати, щоб нас затягнули у внутрішні політичні процеси», підкреслила віцепрем’єр.

«Угорщина достатньо далеко просунулась у торгівлі «вето», що має один-єдиний результат: угорський уряд лякає своїх громадян Євросоюзом та Україною, розгортається кампанія проти самого змісту цінностей. Одночасно на догоду Москві успішно вихолощується кожен новий санкційний пакет.

За ці три роки я усвідомила кілька важливих речей:

- У центрі переговорного процесу (як і всіх процесів у ЄС) – консенсус, який означає, що всі трохи незадоволені результатом, але результат є.

- Межа можливого там, де ми її самі визначаємо. Амбітність та мобілізація України вдихнули нове життя у процес розширення, і ми значною мірою визначаємо, яким він буде.

- Процес розширення, як і переговори, часто є ірраціональним, що не применшує важливість правил і процедур.

- Маємо діяти як країна-кандидат. А це означає навчитися мислити ширше Угоди про асоціацію чи категорій «списків реформ».

- Підготовка та системна робота, зокрема вивчення досвіду інших, є основою нашого успіху. Наша сила – у конкретних діях і вмінні працювати разом на результат», підкреслила Ольга Стефанішина.

Автор: Наталя Мамченко

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ЄС Україна Стефанішина

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Виповнилася третя річниця здобуття Україною статусу країни-кандидата на членство в ЄС — Ольга Стефанішина

«Маємо діяти як країна-кандидат, а це означає навчитися мислити ширше Угоди про асоціацію чи категорій «списків реформ» - підкреслила Ольга Стефанішина.

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