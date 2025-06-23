В Україні запрацював калькулятор конкурсного бала НМТ для вступу-2025

За допомогою калькулятора можна розрахувати бали за всі роки проведення в Україні Національного мультипредметного тесту.

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На сайті «Вступ-2025» з’явився новий онлайн-інструмент — калькулятор конкурсного бала НМТ для вступників на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) та НРК5 (молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр).

Цей сервіс дозволяє швидко й зручно розрахувати конкурсний бал для вступу на основі результатів НМТ за будь-який рік з 2022 по 2025. Він стане у пригоді абітурієнтам, які прагнуть обрати найвигідніший варіант для вступу, адже формула нарахування балів змінювалася двічі.

Функціонал калькулятора враховує:

рік складання НМТ;

результати 4 тестів;

творчі оцінки (для творчих спеціальностей);

регіональний та галузевий коефіцієнти;

додаткові бали за підготовчі курси (за наявності).

Для вступної кампанії 2025 року можна використовувати результати НМТ будь-якого з попередніх років (2022–2025), але лише з одного року.

Комбінування результатів різних років не допускається, оскільки НМТ є цілісним тестом. Абітурієнт самостійно обирає, результат якого року використати під час подачі заяв.

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