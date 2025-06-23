Келлог прокоментував перемовини з Лукашенком: Обговорили війну в Україні та мирні зусилля Трампа

Кіт Келлог розповів про переговори з Олександром Лукашенком у Мінську.

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Спецпосланець президента США Кіт Келлог обговорив із Олександром Лукашенком у Білорусі війну РФ проти України, а також мирні зусилля президента США Дональда Трампа. Про це Келлог розповів у соцмережі Х.

Келлог підкреслив, що представники США провели переговори з Лукашенком та його командою у Мінську.

Зокрема, заступник спецпредставника Джон Коул обговорив із білоруською стороною питання двосторонньої співпраці між Штатами та Білоруссю, що призвело до угоди про звільнення 14 політичних ув’язнених із шести країн, серед яких Японія та Польща.

"Я обговорив війну між РФ і Україною і те, як президент Дональд Трамп докладає всіх зусиль, щоб зупинити війну і покласти край вбивствам. Президент Трамп продовжує зміцнювати мир силою", - розповів Келлог.

Нагадаємо, що 21 червня Олександр Лукашенко звільнив 14 політичних в'язнів. Помилування відбулося після візиту до Мінська спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога.

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