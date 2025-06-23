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Союзники нададуть Україні військову допомогу на понад 35 мільярдів євро — Рютте

18:24, 23 червня 2025
Україна отримає від європейських країни та Канади додаткової допомоги на суму в 35 мільярдів євро.
Союзники нададуть Україні військову допомогу на понад 35 мільярдів євро — Рютте
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що європейські та канадські союзники нададуть Україні понад 35 млрд євро додаткової допомоги у сфері безпеки на наступний рік. Про це він сказав на пресконференції.

"Ми всі хочемо миру для українського народу та припинення жахливої війни проти нього. Однак, поки триває робота над досягненням справедливого та тривалого миру, ми повинні продовжувати забезпечувати Україні все необхідне для захисту сьогодні та стримування в майбутньому. Наша підтримка України непохитна і продовжуватиметься", - сказав Рютте.

За його словами, відповідно до нових оцінок, "європейські та канадські союзники активізувалися та вже зобов'язалися надати 20 млрд євро протягом перших трьох місяців цього року".

"Тепер вони нададуть Україні понад 35 млрд євро додаткової допомоги у сфері безпеки на наступний рік. Тож за пару місяців ми збільшили свою суму з 20 млрд до 35 млрд. І я вважаю, що це чудова новина", - зазначив Рютте. 

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