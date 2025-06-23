Союзники предоставят Украине военную помощь более чем на 35 миллиардов евро — Рютте

Украина получит от европейских стран и Канады дополнительное пособие на сумму в 35 миллиардов евро.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские и канадские союзники предоставят Украине более 35 млрд евро дополнительной помощи в сфере безопасности на следующий год.

"Мы все хотим мира для украинского народа и прекращения ужасной войны против него. Однако, пока продолжается работа над достижением справедливого и длительного мира, мы должны продолжать обеспечивать Украине все необходимое для защиты сегодня и сдерживания в будущем. Наша поддержка Украины непреклонна и будет продолжаться", - сказал Рютте.

По его словам, согласно новым оценкам, "европейские и канадские союзники активизировались и уже обязались выделить 20 млрд евро в течение первых трех месяцев этого года".

"Теперь они предоставят Украине более 35 млрд евро дополнительной помощи в сфере безопасности на следующий год. Поэтому за пару месяцев мы увеличили свою сумму с 20 млрд до 35 млрд. И я считаю, что это отличная новость", - отметил Рютте.

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