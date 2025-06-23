Верховный Суд отменил решение ВККС, поскольку Комиссия не подтвердила доказательствами объективность проверки практического задания

Верховный Суд пришел к выводу, что ВККС, не предоставив никаких доказательств, подтверждающих объективность и полноту проверки практического задания и обоснованность выставленных экзаменационной комиссией баллов, не доказала, что соблюдала Методические указания, которые были утверждены самой же ВККС.

Фото: ВККС

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Практическое задание кандидатов на должность судьи должно оцениваться путем проверки каждого определенного Методическими указаниями элемента. Об этом указал в решении от 17 июня 2025 года Кассационный административный суд Верховного Суда по делу №990/143/25 по иску к ВККС.

Истец оспаривал результаты первого этапа квалификационного оценивания кандидатов на должности судей апелляционных административных судов.

Верховный Суд указал, что ВККС не смогла предоставить никаких доказательств, подтверждающих объективность и полноту проверки практического задания, и, соответственно, обоснованность выставленных экзаменационной комиссией баллов.

Обстоятельства дела

Судья Херсонского окружного админсуда Виталий Попов подал иск к ВККС, в котором просил признать противоправным и отменить решение ВККС от 12 марта 2025 года об утверждении кодированных результатов выполнения практического задания кандидатами на занятие вакансий в апелляционных административных судах, в части, касающейся его; обязать ВККС признать его успешно сдавшим экзамен по выполнению практического задания и допустить ко второму этапу и т. д.

Отметил, что единственным документом, подтверждающим и обосновывающим оценку за выполненные практические задания, является экзаменационная ведомость, из которой невозможно установить мотивы принятого решения.

Истец обращал внимание суда на тот факт, что экзаменационная ведомость не содержит информации о том, как каждый из элементов практического задания, определенный Методическими указаниями по оцениванию практического задания по административной, хозяйственной и гражданской специализациям, выполненного кандидатами на должности судей апелляционных судов, оценен экзаменационной комиссией. Это ставит под сомнение осуществление оценивания с учетом положений этих Методических указаний, и, соответственно, свидетельствует о необоснованности выставленных по результатам такого оценивания баллов.

Истец отмечал, что из экзаменационных ведомостей невозможно установить, какое количество баллов было выставлено членами Комиссии за каждый элемент выполненного им практического задания, что свидетельствует об отсутствии доказательств того, что оценивание осуществлялось в соответствии с Методическими указаниями и, соответственно, указывает на отсутствие надлежащего обоснования/мотивирования выставленных ему баллов.

Другим основанием для признания решения таким, что принято с нарушением процедуры его принятия, истец считал те обстоятельства, что в соответствии с экзаменационной ведомостью, один из членов ВККС, который осуществлял оценивание, датой начисления баллов и подписи ведомости указал 9.03.2025, который является выходным днем.

Также истец со ссылкой на публикацию «Судебно-юридической газеты» отметил, что одним из экзаменаторов был председатель ВККС Андрей Пасечник, который с 3.03.2025 по 11.03.2025 находился в состоянии временной нетрудоспособности, в связи с чем не мог проверить выполненное истцом практическое задание (детали данной ситуации по ссылке – прим. ред.).

Истец считает, что указанные обстоятельства, в случае их подтверждения, также свидетельствуют о нарушении процедуры принятия решения и надлежащей оценки работы в коллегиальном составе и о фактическом отсутствии физической возможности осуществить проверку такого количества практических заданий.

Позиция Верховного Суда

Из имеющихся в материалах дела двух копий экзаменационных ведомостей оценивания практического задания видно, что за написание первого судебного решения истцу экзаменаторы выставили 45, 51 и 45 баллов (окончательная оценка – 47 баллов), за написание второго судебного решения – 58, 58, 57 (окончательная оценка – 57,5 баллов).

Вместе с тем, указанные ведомости не содержат информации о количестве баллов, выставленных за каждый из предусмотренных Методическими указаниями № 228/зп-24 элементов оценивания.

Отсутствие такой детализации делает невозможным проверку соблюдения экзаменационной комиссией утвержденных критериев и подходов к оцениванию практического задания и не позволяет установить, действовала ли экзаменационная комиссия в пределах предоставленных ей дискреционных полномочий и, соответственно, не действовала ли она произвольно. То есть, при таких обстоятельствах суд лишен возможности убедиться, была ли обеспечена последовательность, обоснованность и полнота оценивания выполненного истцом практического задания.

ВККС был подан в суд отзыв, в котором указано, что фиксация и отображение в любой форме (в том числе и в экзаменационной ведомости) соображений или выводов членов экзаменационной комиссии, проводивших проверку практического задания, относительно отдельных показателей и элементов, не предусмотрено положениями нормативно-правовых актов, которыми установлен порядок квалификационного экзамена и методика его оценивания.

Коллегия судей КАС ВС с такими доводами ВККС не соглашается, поскольку из экзаменационных ведомостей, составленных по результатам проверки выполненного истцом практического задания, невозможно установить, какие недостатки указанного практического задания стали основанием для снижения окончательной оценки выполненной работы и, соответственно, ненабора истцом минимального количества баллов, необходимого для продолжения его участия в конкурсе.

Коллегия судей подчеркивает, что ВККС не предоставлено никаких доказательств в подтверждение того, что экзаменационная комиссия при проверке практического задания, выполненного истцом, соблюдала положения Методических указаний № 228/зп-24.

Коллегия судей пришла к выводу, что ВККС как ответчик, не предоставив никаких доказательств, подтверждающих объективность и полноту проверки выполненного истцом практического задания, и, соответственно, обоснованности выставленных экзаменационной комиссией баллов, не доказала, что ею соблюдены требования Методических указаний №228/зп-24 (которые были ею же и утверждены), что свидетельствует о нарушении Комиссией принципа надлежащего управления.

Следовательно, ВККС как ответчик не выполнила процессуальной обязанности доказывания перед судом правомерности своих решений и не доказала надлежащими, допустимыми и достоверными доказательствами правомерности спорных в этом деле решений.

При этом коллегия судей КАС ВС считает, что пребывание экзаменатора Андрея Пасечника в состоянии временной нетрудоспособности не влияет на ситуацию.

«Сам лишь факт проверки и оценки практического задания членом экзаменационной комиссии в нерабочие дни (праздничные, выходные, дни отпуска и т. д.) не свидетельствует о необъективности такой проверки (оценивания) и не влечет за собой никаких негативных последствий», — отметил КАС ВС.

Относительно требования истца об обязательстве ВККС признать его успешно сдавшим экзамен по выполнению практического задания и допустить его ко второму этапу, коллегия судей КАС ВС указала, что проведение квалификационного оценивания судей в целом и определение результатов экзамена в частности является дискреционным полномочием ВККС.

Таким образом, КАС ВС иск к ВККС о признании противоправными и отмене решений, обязательстве совершить определенные действия удовлетворил частично.

Признал противоправным и отменил решение ВККС от 12.03.2025 №48/зп-25 в части утверждения кодированных результатов практического задания, выполненного истцом.

Признал противоправными и отменил пункты 1, 2, 4 решения ВККС от 12.03.2025 №49/зп-25 в части, касающейся истца.

Обязал ВККС возобновить участие истца в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах с этапа выполнения практического задания по специализации соответствующего суда.

Автор: Наталя Мамченко

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