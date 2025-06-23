Кит Келлог рассказал о переговорах с Александром Лукашенко в Минске.

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Спецпосланник президента США Кит Келлог обсудил с Александром Лукашенко в Беларуси войну РФ против Украины, а также мирные усилия президента США Дональда Трампа. Об этом Келлог рассказал в соцсети Х.

Келлог подчеркнул, что представители США провели переговоры с Лукашенко и его командой в Минске.

В частности, заместитель спецпредставителя Джон Коул обсудил с белорусской стороной вопрос двустороннего сотрудничества между Штатами и Беларусью, что привело к соглашению об освобождении 14-ти политических заключенных из шести стран, среди которых Япония и Польша.

"Я обсудил войну между РФ и Украиной и то, как президент Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить войну и положить конец убийствам. Президент Трамп продолжает укреплять мир силой", - рассказал Келлог.

Напомним, что 21 июня Александр Лукашенко освободил 14 политических заключенных. Ошибка состоялась после визита в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

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