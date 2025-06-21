У Білорусі звільнили з ув’язнення 14 опозиціонерів на тлі візиту Кіта Келлога до країни

Всіх політв'язнів вже доставили до Литви.

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У суботу, 21 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 14 політичних в'язнів. Про це повідомляють ЗМІ Білорусі.

Зазначається, що помилування відбулося після візиту до Мінська спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога.

Всіх політв'язнів вже доставили до Литви.

Наразі відомо про звільнення:

- Сергія Тихановського - засуджений до 19 з половиною років позбавлення волі;

- колишньої доцентки Білоруського державного університету Наталії Дуліної - засуджена до трьох з половиною років позбавлення волі;

- журналіста «Радіо Свобода» Ігоря Карнея - засуджений до трьох років і 10 місяців позбавлення волі;

- 69-річної білоруської шведки Галини Краснянської - засуджена до п'яти років позбавлення волі;

- активіста анархістського руху Акіхіру Гаєвського-Ханаду - засуджений до 15 років і 9 місяців позбавлення волі;

- 21-річного Кирила Балаханова - засуджений до трьох з половиною років позбавлення волі у справі «Союзу білоруського національного щита»;

- бізнесмена Сергія Шелега - засуджений до восьми з половиною років позбавлення волі;

- громадянина Естонії Алана Роя.

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