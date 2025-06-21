В Беларуси освободили из заключения 14 оппозиционеров на фоне визита Кита Келлога в страну

В субботу, 21 июня, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политических заключенных. Об этом сообщают белорусские СМИ.
Указывается, что помилование состоялось после визита в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога.
Всех политзаключенных уже доставили в Литву.
На данный момент известно об освобождении:
- Сергея Тихановского — осужден на 19 с половиной лет лишения свободы;
- бывшей доцентки Белорусского государственного университета Натальи Дулиной — осуждена на три с половиной года;
- журналиста «Радио Свобода» Игоря Карнея — осужден на три года и десять месяцев;
- 69-летней белорусско-шведской гражданки Галины Краснянской — осуждена на пять лет;
- активиста анархистского движения Акихиро Гаевского-Ханаду — осужден на 15 лет и 9 месяцев;
- 21-летнего Кирилла Балахановa — осужден на три с половиной года по делу «Союза белорусского национального щита»;
- бизнесмена Сергея Шелега — осужден на восемь с половиной лет;
- гражданина Эстонии Алана Роя.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.