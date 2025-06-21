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В Беларуси освободили из заключения 14 оппозиционеров на фоне визита Кита Келлога в страну

19:21, 21 июня 2025
Всех политзаключенных уже доставили в Литву.
В Беларуси освободили из заключения 14 оппозиционеров на фоне визита Кита Келлога в страну
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В субботу, 21 июня, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политических заключенных. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Указывается, что помилование состоялось после визита в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

Всех политзаключенных уже доставили в Литву.

На данный момент известно об освобождении:

- Сергея Тихановского — осужден на 19 с половиной лет лишения свободы;

- бывшей доцентки Белорусского государственного университета Натальи Дулиной — осуждена на три с половиной года;

- журналиста «Радио Свобода» Игоря Карнея — осужден на три года и десять месяцев;

- 69-летней белорусско-шведской гражданки Галины Краснянской — осуждена на пять лет;

- активиста анархистского движения Акихиро Гаевского-Ханаду — осужден на 15 лет и 9 месяцев;

- 21-летнего Кирилла Балахановa — осужден на три с половиной года по делу «Союза белорусского национального щита»;

- бизнесмена Сергея Шелега — осужден на восемь с половиной лет;

- гражданина Эстонии Алана Роя.

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Александр Лукашенко Беларусь Келлог

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