Олександр Лукашенко зустрівся з Кітом Келлогом

Зустріч Олександра Лукашенка та Кіта Келлога відбулася у Мінську.

Фото: euroradio.fm

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У суботу, 21 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів зустріч з спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом. Про це повідомили ЗМІ Білорусі.

Зазначається, що зустріч відбулася у Палаці незалежності у Мінську.

Подробиці зустрічі обіцяють озвучити пізніше.

Раніше повідомлялося, що Келлог став найвищим американським чиновником, який відвідав Мінськ за останні роки.

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