Александр Лукашенко встретился с Китом Келлогом

Встреча Александра Лукашенко и Кита Келлога состоялась в Минске.

Фото: euroradio.fm

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В субботу, 21 июня, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины Китом Келлогом. Об этом сообщили белорусские СМИ.

Отмечается, что встреча прошла во Дворце независимости в Минске.

Подробности встречи обещают озвучить позже.

Ранее сообщалось, что Келлог стал самым высоким американским чиновником, посетившим Минск за последние годы.

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