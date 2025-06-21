Александр Лукашенко встретился с Китом Келлогом

В субботу, 21 июня, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины Китом Келлогом. Об этом сообщили белорусские СМИ.
Отмечается, что встреча прошла во Дворце независимости в Минске.
Подробности встречи обещают озвучить позже.
Ранее сообщалось, что Келлог стал самым высоким американским чиновником, посетившим Минск за последние годы.
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