В Черкасской области задержали военнослужащего ТЦК, который сбил велосипедистку и скрылся с места происшествия

В ТЦК сделали заявление по ДТП с участием военнослужащего центра комплектования в городе Звенигородка.

Фото: apostrophe.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городе Звенигородка Черкасской области 19 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего ТЦК.

Как сообщил Черкасский областной ТЦК, водитель автомобиля «Volkswagen Passat» на улице Вячеслава Черновола в городе Звенигородка совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Правоохранители установили личность и местонахождение водителя и задержали его.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 и ст. 135 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет. В суде решается вопрос об избрании меры пресечения.

«По данному факту проводится служебное расследование. Черкасский ОТЦК и СП предоставляет необходимую информацию органам национальной полиции с целью неизбежности наказания для военнослужащего.

Приносим искренние извинения потерпевшей за ситуацию, которая произошла. Мы глубоко сожалеем об инциденте и желаем женщине скорейшего выздоровления», — заявили в ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.