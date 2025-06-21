Лежал в лесу и не двигался: на Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более трех суток, видео

Мальчик был обнаружен с помощью дрона.

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На Прикарпатье спасатели нашли 5-летнего мальчика, которого искали более трех суток. Об этом сообщает ГСЧС.

Он лежал среди деревьев и не мог двигаться. Отмечается, что мальчик был обнаружен с помощью дрона.

С начала поисково-спасательной операции обследовано 5 тыс. 500 га местности, из них 4 тыс. 600 га – лесной массив. Водолазы также провели мониторинг 12 водоемов на площади 7 тыс. 700 кв.м. и 155 гектаров прибрежной зоны.

Ребёнка нашли живым. Причины исчезновения пока не уточняются.

Как рассказали в Ивано-Франковской ОВА, врачи диагностировали общее истощение организма у мальчика. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

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