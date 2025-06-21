Лежав у лісі та не рухався: на Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика, якого шукали понад три доби, відео

Хлопчика виявили за допомогою дрона.

Фото: ДСНС

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На Прикарпатті рятувальники знайшли 5-річного хлопчика, якого шукали понад три доби. Про це повідомляє ДСНС.

Він лежав серед дерев та не міг рухатися. Зазначається, що хлопчика виявили за допомогою дрона.

З початку пошуково-рятувальної операції було обстежено 5 тис. 500 га місцевості, з них 4 тис. 600 га - лісовий масив. Водолази також провели моніторинг 12 водойм на площі 7 тис. 700 кв.м. та 155 га прибережної зони.

Дитину знайшли живою. Причини зникнення наразі не уточнюються.

Як розповіли в Івано-Франківській ОВА, лікарі діагностували загальне виснаження організму у хлопчика. Нині його життю нічого не загрожує.

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