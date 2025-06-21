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Податківці пояснили, чи передбачена відповідальність за невірно складену платіжку для сплати податків

20:51, 21 червня 2025
Податкова служба роз’яснила, чи настає відповідальність за неправильно оформлену платіжку при сплаті податків.
Податківці пояснили, чи передбачена відповідальність за невірно складену платіжку для сплати податків
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Податкова служба у Луганській області розповідає, чи передбачена відповідальність за невірно складену платіжку для сплати податків.

Зазначається, що наказом Мінфіну від 22.03.2023 №148 затверджено Порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення.

Пунктом 2 розд. ІІ Порядку №148, визначено, що під час сплати податків, зборів на бюджетні рахунки платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнює такі поля:

  • «Код виду сплати»;
  • «Додаткова інформація запису».

У полі «Код виду сплати» платник заповнює код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються платниками, згідно з додатком 1 до Порядку №148.

У полі «Додаткова інформація запису» платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі. Суб’єкти господарювання, які проводять господарську діяльність на підставі ліцензії та/або спеціального дозволу, зазначають інформацію щодо звітного (податкового) періоду, за який сплачуються податкові зобов’язання, та дозвільного документа (вид дозвільного документа, номер, дата).

У разі коли платником при сплаті податків, зборів, платежів та єдиного внеску, що адмініструються ДПС, на бюджетні/небюджетні рахунки у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції не зазначено або зазначено код виду сплати, який відсутній у додатку 1 до цього Порядку, вважається, що платник сплатив грошове зобов'язання / єдиний внесок за кодом виду сплати 101.

Водночас, законодавством не передбачена відповідальність платників податків у разі невірного заповнення полів «Код виду сплати» або «Додаткова інформація запису» реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції.

Поряд з цим, Порядок №148 не містить норми щодо можливості виправлення платником невірного заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції.

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