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На Вінниччині судили чоловіка, який вбив пенсіонерку за 6500 гривень

15:27, 21 червня 2025
Чоловік із незнятою та непогашеною судимістю, який час від часу допомагав 88-річній пенсіонерці по господарству, прийшов до неї позичити гроші, але коли отримав не все, що хотів, накинувся на жінку та вбив.
На Вінниччині судили чоловіка, який вбив пенсіонерку за 6500 гривень
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На Вінниччині судили 61-річного чоловіка за умисне вбивство пенсіонерки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловік, маючи не зняту та не погашену судимість, прийшов до 88-річної пенсіонерки, якій він інколи допомагав по господарству, позичити гроші. Жінка дала йому 1000 грн, а решту поклала на стіл під скатертину.

Бажаючи отримати всі кошти, обвинувачений задушив жінку, а тіло викинув у криницю. Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на незаконне заволодіння майном потерпілої, діючи умисно, знаючи місце зберігання грошових коштів жінки, викрав 6500 грн, якими розпорядився на власний розсуд.

Суд призначив йому покарання у виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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