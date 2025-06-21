На Вінниччині судили чоловіка, який вбив пенсіонерку за 6500 гривень

Чоловік із незнятою та непогашеною судимістю, який час від часу допомагав 88-річній пенсіонерці по господарству, прийшов до неї позичити гроші, але коли отримав не все, що хотів, накинувся на жінку та вбив.

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На Вінниччині судили 61-річного чоловіка за умисне вбивство пенсіонерки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловік, маючи не зняту та не погашену судимість, прийшов до 88-річної пенсіонерки, якій він інколи допомагав по господарству, позичити гроші. Жінка дала йому 1000 грн, а решту поклала на стіл під скатертину.

Бажаючи отримати всі кошти, обвинувачений задушив жінку, а тіло викинув у криницю. Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на незаконне заволодіння майном потерпілої, діючи умисно, знаючи місце зберігання грошових коштів жінки, викрав 6500 грн, якими розпорядився на власний розсуд.

Суд призначив йому покарання у виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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