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Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором України

12:44, 21 червня 2025
Руслан Кравченко офіційно став Генеральним прокурором України.
Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором України
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Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором України.

"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича Генеральним прокурором", - йдеться в указі глави держави.

Нагадаємо, що Верховна Рада надала згоду на призначення новим Генпрокурором Руслана Кравченка.

«Я не гнуся та не ламаюся, тому раджу всім не витрачати час та забути про тиск – я представляю не політичну силу, а Закон», сказав Кравченко після того, як був погоджений Верховною Радою для призначення Генпрокурором .

Раніше Кравченко зустрівся з колективом Державної податкової служби, щоб підбити підсумки своєї роботи на посаді керівника відомства. У квітні 2023 року вын був призначений на посаду голови Київської ОВА, а 30 грудня 2024 року його призначили головою Державної податкової служби.

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Генеральний прокурор України Володимир Зеленський

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