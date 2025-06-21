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Недоотримана субсидія через смерть особи: чи можна отримати спадкоємцям

13:38, 21 червня 2025
У ПФУ зазначили, що недоотримані кошти житлової субсидії може отримати інший член домогосподарства.
Недоотримана субсидія через смерть особи: чи можна отримати спадкоємцям
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Пенсійний фонд у Вінницькій області розповідає, чи можливо спадкоємцям оформити недоотриману субсидію після смерті родича.

Зазначається, що недоотримані кошти житлової субсидії може отримати інший член домогосподарства. У зв’язку із смертю одержувача житлової субсидії суми призначеної, але не виплаченої субсидії виплачуються одному із членів домогосподарства, з урахуванням яких призначалася субсидія. Особа має право звернутися з відповідною заявою протягом трьох місяців після смерті одержувача до органів Пенсійного фонду України.

Для звернення за недоотриманою субсидією надаються такі документи:

  • свідоцтво про смерть отримувача субсидії,
  • документи що посвідчують особу заявника
  • та реквізити банківського рахунку заявника.

Виплата за спадкуванням сум призначеної, але не виплаченої субсидії у зв’язку із смертю одержувача житлової субсидії законодавством не передбачена.

Недоотримана субсидія призначається згідно п. 3 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого Постановою КМУ від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

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