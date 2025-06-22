На Закарпатті затримали ділка, який за $13000 хотів допомогти ухилянту перетнути кордон

Ділок пообіцяв чоловіку організувати безперешкодний перетин українсько-румунського кордону через гірську ділянку місцевості.

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На Закарпатті викрили місцевого мешканця, який за 13 тисяч доларів погодився організувати незаконний перетин кордону військовозобов’язаному чоловіку. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У ході реалізації матеріалів кримінального провадження, відкритого за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, зловмисника затримали на околиці села Іза після того, як він отримав неправомірну грошову винагороду у розмірі 13 тисяч доларів США, від чоловіка, якому пообіцяв організувати безперешкодний перетин українсько-румунського кордону через гірську ділянку місцевості.

Закарпатця затримали та вже вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Якщо вину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

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