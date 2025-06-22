На Закарпатье задержали дельца, который за $13 000 хотел помочь уклонисту пересечь границу

Делец пообещал мужчине организовать беспрепятственное пересечение украинско-румынской границы через горный участок местности.

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В Закарпатье разоблачили местного жителя, который за 13 тысяч долларов согласился организовать незаконное пересечение границы военнообязанному мужчине. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В ходе реализации материалов уголовного производства, открытого по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 УК Украины, злоумышленника задержали на окраине села Иза после того, как он получил неправомерное денежное вознаграждение в размере 13 тысяч долларов США от мужчины, которому пообещал организовать беспрепятственное пересечение украинско-румынской границы через горный участок местности.

Закарпатца задержали и уже вручили сообщение о подозрении в совершении преступления. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

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